Рогов показал лицо после пластики

Некоторое время назад 41-летний российский стилист Александр Рогов решился на блефаропластику – операцию по изменению формы век. В своем Telegram-канале мужчина поделился результатом пластической операции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Рогова, операцию он сделал в декабре прошлого года, однако девять лет назад он уже проходил через более легкую версию блефаропластики.

Telegram-канал ROGOV

В первые недели после операции у стилиста были многочисленные отеки, покраснения и синяки под глазами:

"Первые две недели самые сложные, но потом все максимально легко проходит".