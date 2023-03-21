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33 минуты назад

Стилист Александр Рогов показал лицо после пластики

Мария Иглина

Некоторое время назад 41-летний российский стилист Александр Рогов решился на блефаропластику – операцию по изменению формы век. В своем Telegram-канале мужчина поделился результатом пластической операции.

Рогов показал лицо после пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рогова, операцию он сделал в декабре прошлого года, однако девять лет назад он уже проходил через более легкую версию блефаропластики.

Telegram-канал ROGOV

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В первые недели после операции у стилиста были многочисленные отеки, покраснения и синяки под глазами:

"Первые две недели самые сложные, но потом все максимально легко проходит".

Ранее Летучая рассказала о смертельно опасном случае из жизни.

Звёзды,Александр Рогов,
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