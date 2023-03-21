8 знаменитостей, которые умерли от алкоголизма

Эти звезды заплатили за славу своей жизнью.

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Оказавшись на творческом олимпе, они не справились с нагрузкой и прибегли к алкоголю.

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Восемь историй с плачевным результатом доказывают: алкоголизм до добра не доводит.

Эми Уайнхаус

Британская певица Эми Уайнхаус прославилась не только своим голосом, который трогал до глубины души, но и нескончаемой борьбой с зависимостью, в которой она, к сожалению, проиграла. В конечном счете знаменитость обнаружили в ее лондонской квартире в 2011 году. Причиной смерти стало алкогольное отравление. Ей было всего 27 лет.

Джек Керуак

Писатель Джек Керуак боролся со злоупотреблением алкоголем на протяжении всей своей жизни. Он умер в 1969 году вскоре после того, как его экстренно доставили в больницу. Подробности того вечера не самые приятные: Джек по обыкновению налили себе стаканчик виски, но после нескольких глотков у него началась рвота. Официальной причиной его смерти стало внутреннее кровоизлияние, вызванное циррозом.

Андрей Панин

Обаятельный актер за свою карьеру сыграл в более чем 75 фильмах. Но ушел из жизни бесславно: тело Панина нашли в его столичной квартире. По данным экспертизы, к смерти привела черепно-мозговая травма, однако в крови актера было немало алкоголя. По официальной версии, он пил несколько дней подряд и, когда получил травму, был не в состоянии обратиться за помощью. Но друзья и близкие до сих пор отказываются в это верить и считают, что его могли убить.

Джон Бонэм

Британский музыкант Джон Бонэм получил наибольшую известность как барабанщик Led Zeppelin. К несчастью, он умер в возрасте 32 лет, что неудивительно: говорят, Джон начал трагический день с 16 рюмок водки за завтраком. Причина смерти закономерна, но от этого не менее ужасна. Джон захлебнулся собственной рвотой.

Ричард Бертон

Актер и муж Элизабет Тейлор Ричард Бертон страдал от алкоголизма большую часть жизни. Он скончался в 1984 году в возрасте 58 лет от внутримозгового кровоизлияния. Смерть была внезапной, но здоровье актера ухудшалось в течение многих лет из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Дмитрий Марьянов

Дмитрий пристрастился к алкоголю в 2010 году: актер признавался, что таким образом пытался справиться с большими нагрузками и стрессом. В 2017 году желудочное кровотечение застало его врасплох во время съемок в Екатеринбурге. Дмитрий с супругой понимали: дальше так продолжаться не может и зависимость нужно лечить. В результате актер отправился в реабилитационный центр, который, как выяснилось позднее, не являлся медицинским учреждением. У мужчины оторвался тромб, который без должного лечения и повлек за собой смерть, так что алкоголизм был причиной смерти лишь косвенно.

Хэнк Уильямс

Американский кантри-музыкант Хэнк Уильямс ушел из жизни в 29 лет. Молодой артист злоупотреблял алкоголем и столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Алкоголизм привел к внутренним кровоизлияниям — врачи не смогли спасти звезду.

Билли Холидей