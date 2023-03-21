Игорь Саруханов рассказал, почему женился семь раз
В новом выпуске «Неформата» - подкаста Первого канала, в котором артисты разных поколений знакомятся с творчеством друг друга и исполняют свои самые нашумевшие хиты, в роли приглашенных гостей выступили легендарный исполнитель Игорь Саруханов и популярный молодой певец и участник проекта «Голос» - Антон Токаев.
Во время блиц-опроса, который проводила блогерша и ведущая подкаста, Валя Карнавал, артисты затронули тему личной жизни. Игорь Саруханов рассказал, что женился в прошлом году. Блогерша Карина Кросс отметила, что это седьмой брак артиста, и поинтересовалась, как он каждый раз решался сделать предложение.
«У меня вот был такой таракан, у каждого они есть. Есть недостаток у каждого человека - у меня он заключался в том, что я не могу рассмотреть человека сразу. Мне казалось, что «да, это она», и поэтому я делал предложение», — рассказал артист.
При этом, Игорь Саруханов подчеркнул, что понимал, какую ответственность брал на себя, и был готов несли ее.
«Понимаешь, есть такое понятие — не сложилось. Это бывает у всех. И вот у меня так получалось, хотя с очень большой периодичностью - это занимало годы», — добавил певец.