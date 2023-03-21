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2 часа назад

Принц Гарри подарит своей жене остров

New Magazine

Пока вся Великобритания готовится к коронации Карла III, которая состоится 6 мая и продлится 3 дня, герцоги Сассекские заняты другими делами.

Принц Гарри подарит своей жене остров
Фото: New MagazineNew Magazine

В этом году Меган Маркл и принц Гарри отметят пятую годовщину свадьбы.

Пока неизвестно, будут ли присутствовать супруги на королевском торжестве, а вот о семейном празднике принц Гарри уже позаботился и собирается преподнести Меган Маркл грандиозный подарок.

Пятилетнюю годовщину свадьбы принято называть «деревянной». Но принц решил не заморачиваться над подарком из дерева. Своей супруге он подарит целый остров со всей растительностью на нем расположенной.

Поговаривают, что герцог Сассекский рассматривает для покупки Карибские острова.

В первую же очередь, ему приглянулся остров Мюстик, который расположен неподалеку от Барбадоса. Здесь останавливалось очень много знаменитостей таких как Элизабет Херли, Дэвид Боуи, Хью Грант и многие другие.

Но принц Гарри заинтересован в этом острове не из-за звездных гостей. Здесь находится вилла Jolies Eaux, которая когда-то принадлежала его двоюродной бабушке, принцессе Маргарет. Позже вилла перешла по наследству ее сыну Дэвиду Линли. 24 года назад вилла была продана. Но несмотря на это, члены королевской семьи там любят отдыхать.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Кстати, 6 мая следующего года у герцогов родился первенец Арчи.

Известно, что коронация Карла III состоится тоже 6 мая. Герцоги Сассекские приглашены на торжество, а вот их наследники — нет.

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