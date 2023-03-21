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1 час назад

Певица Лолита Милявская рассказала, сколько денег проиграла в казино

Мария Иглина

Певица Лолита Милявская рассказала, сколько денег она проиграла в казино. Подробностями артистка поделилась в YouTube-шоу "Вопрос Ребром".

Лолита рассказала, сколько денег проиграла в казино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Лолита рассказала, как однажды проиграла $1,7 млн. Однако, по словам певицы, эта сумма ушла не за один день. Такой суммой с ней поделился владелец казино. Сама же артистка не помнит, за какой период ей удалось проиграть такую сумму.

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"Они хорошо ко мне относились. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы", – поделилась исполнительница.

Ранее Васильева рассказала о тратах на квартиру в месяц.

Звёзды,Лолита Милявская,Александр Збруев,
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