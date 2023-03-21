Лолита рассказала, сколько денег проиграла в казино

Так, Лолита рассказала, как однажды проиграла $1,7 млн. Однако, по словам певицы, эта сумма ушла не за один день. Такой суммой с ней поделился владелец казино. Сама же артистка не помнит, за какой период ей удалось проиграть такую сумму.