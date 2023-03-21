Лолита рассказала, сколько денег проиграла в казино

Певица Лолита Милявская рассказала, сколько денег она проиграла в казино. Подробностями артистка поделилась в YouTube-шоу "Вопрос Ребром".
Так, Лолита рассказала, как однажды проиграла $1,7 млн. Однако, по словам певицы, эта сумма ушла не за один день. Такой суммой с ней поделился владелец казино. Сама же артистка не помнит, за какой период ей удалось проиграть такую сумму.
"Они хорошо ко мне относились. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы", – поделилась исполнительница.