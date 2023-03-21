Водонаева показала фигуру в прозрачном костюме

40-летняя телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в прозрачном спортивном костюме. Соответствующими снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед тем, как выложить свои фотографии, Водонаева поделилась снимками разных звезд в купальниках, среди которых оказались Кристина Асмус и Анна Семенович.

Telegram-канал VODA

А затем телеведущая опубликовала фото своей фигуры. Подписчики звезды отметили ее внешний вид:

"Фигура офигенная", "Ален, спасибо, а то от предыдущих снимков глаза кровью стали наливаться", "Алена – у тебя лучше всех фото".

Водонаева несколько раз делилась с поклонниками тем, что она следит за питанием и уже давно исключила спиртные напитки.