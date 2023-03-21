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1 час назад

Лонгория и Бекхэм, Гомес и Энистон: с кем дружат звезды Голливуда

WomanHit.ru

Считается, что знаменитости отчаянно конкурируют друг с другом, но даже среди звезд первой величины достаточно примеров настоящей дружбы. Эти популярные девушки часто проводят время вместе и занимаются тем же, чем обычные приятельницы — сплетничают, примеряют новые наряды и, конечно, поддерживают друг друга.

Лонгория и Бекхэм, Гомес и Энистон: с кем дружат звезды Голливуда
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

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Викторию называют «Несмеяной», считая, что и в жизни модель редко улыбается и не умеет радоваться жизни. Но ее подруга уверена в обратном: она рассказывает, что миссис Бекхэм — самый приятный, смешливый и веселый человек из всех, кого она знает.

Девушки дружат на протяжении пятнадцати лет, часто проводят дни вместе. Виктория даже красит волосы Еве. А еще актриса стала крестной матерью дочери четы Бекхэм, а позже модель крестила сына Лонгории.

Дженнифер Энистон и Селена Гомес

Многие знают, что звезда «Друзей» многие годы дружит с бывшей коллегой по площадке, но у Энистон есть и другие близкие приятельницы из шоу-бизнеса. Одна из них Селена Гомес. Она младше Дженнифер почти на 20 лет, но разница в возрасте, по словам актрис, совсем не ощущается.

Интересно, что, впервые столкнувшись с Джен, Селена была так смущена, что не смогла произнести ни слова. Но вскоре актрисы снимались вместе и выяснили, что у них много общего. Так Энистон и Гомес стали подругами, теперь они часто устраивают девичники в доме Дженнифер и веселятся вместе.

Бейонсе и Гвинет Пэлтроу

Они познакомились на одном из светских раутов, разговорились и больше не расставались. Пэлтроу обожает всю семью певицы, считая их «самыми лучшими людьми на Земле». А Бейонсе, в свою очередь, говорит, что таких прекрасных подруг как Гвинет — еще надо поискать.

Актриса говорит, что чаще всего, встречаясь, они просто сидят в спортивных штанах, пьют вино и сплетничают.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Девушки вместе снимались с «Ангелах Чарли», но их знакомство состоялось значительно раньше: в 16 лет Диас работала моделью и часто приходила в кофейню, где работала 14-летняя Дрю. За годы дружбы артистки стали называть друг друга сестрами, они стараются не расставаться больше, чем на пару дней.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

После совместной работы над фильмом «Бандитки» актрисы стали неразлучными. Они признаются, что обожают отдыхать вместе. А муж Сальмы уверяет, что обе звезды громкие, смешливые, говорят, перебивая друг друга, поэтому идеально сочетаются.

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