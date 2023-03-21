Лонгория и Бекхэм, Гомес и Энистон: с кем дружат звезды Голливуда

Считается, что знаменитости отчаянно конкурируют друг с другом, но даже среди звезд первой величины достаточно примеров настоящей дружбы. Эти популярные девушки часто проводят время вместе и занимаются тем же, чем обычные приятельницы — сплетничают, примеряют новые наряды и, конечно, поддерживают друг друга.
Викторию называют «Несмеяной», считая, что и в жизни модель редко улыбается и не умеет радоваться жизни. Но ее подруга уверена в обратном: она рассказывает, что миссис Бекхэм — самый приятный, смешливый и веселый человек из всех, кого она знает.
Девушки дружат на протяжении пятнадцати лет, часто проводят дни вместе. Виктория даже красит волосы Еве. А еще актриса стала крестной матерью дочери четы Бекхэм, а позже модель крестила сына Лонгории.
Многие знают, что звезда «Друзей» многие годы дружит с бывшей коллегой по площадке, но у Энистон есть и другие близкие приятельницы из шоу-бизнеса. Одна из них Селена Гомес. Она младше Дженнифер почти на 20 лет, но разница в возрасте, по словам актрис, совсем не ощущается.
Интересно, что, впервые столкнувшись с Джен, Селена была так смущена, что не смогла произнести ни слова. Но вскоре актрисы снимались вместе и выяснили, что у них много общего. Так Энистон и Гомес стали подругами, теперь они часто устраивают девичники в доме Дженнифер и веселятся вместе.
Они познакомились на одном из светских раутов, разговорились и больше не расставались. Пэлтроу обожает всю семью певицы, считая их «самыми лучшими людьми на Земле». А Бейонсе, в свою очередь, говорит, что таких прекрасных подруг как Гвинет — еще надо поискать.
Актриса говорит, что чаще всего, встречаясь, они просто сидят в спортивных штанах, пьют вино и сплетничают.
Девушки вместе снимались с «Ангелах Чарли», но их знакомство состоялось значительно раньше: в 16 лет Диас работала моделью и часто приходила в кофейню, где работала 14-летняя Дрю. За годы дружбы артистки стали называть друг друга сестрами, они стараются не расставаться больше, чем на пару дней.
После совместной работы над фильмом «Бандитки» актрисы стали неразлучными. Они признаются, что обожают отдыхать вместе. А муж Сальмы уверяет, что обе звезды громкие, смешливые, говорят, перебивая друг друга, поэтому идеально сочетаются.