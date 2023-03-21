Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Как Елена Блиновская ответила на обвинения в подражании Ирине Шейк?

Eva.ru

Скопировавшая образ Ирины Шейк Елена Блиновская решила оправдаться в глазах поклонников. Вот только вышло это у нее не очень убедительно и шуток в сети лишь прибавилось.

Блиновская ответила на обвинения в подражании Шейк
Фото: Eva.ruEva.ru

Социальные сети помнят все. И если раньше можно было смело взять на вооружение понравившийся образ, то сейчас есть серьезный риск попасть из-за этого впросак. Так, мать марафонов Елена Блиновская, появившись на дне рождения Карины Нигай с дресс-кодом под нулевые в черно-белом ансамбле, тут же была раскритиковала модными экспертами, которые еще отлично помнят подобный наряд на российской модели Ирине Шейк.

Манекенщица точно в таком же образе блистала на ужине Swarovski в ноябре 2022 года. Полный копипаст Блиновской тут же стал поводом для насмешек и сравнения в сети.

Впрочем, долго отмалчиваться Елена не стала. Но, вопреки ожиданиям поклонников, блогер не отшутилась, а довольно резко заявила — схожие наряды просто совпадение и вообще она (Блиновская) придумала этот образ задолго до Ирины.

«Погодите немножко и они будут копировать меня»,

— заявила Елена.

Однако такая реакция никого не смогла убедить. Напротив, шутить о подражании стали еще больше, намекая и так и этак, что Блиновской стоило бы просто посмеяться над собой и забыть о курьезной ситуации.

Звёзды,Елена Блиновская,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий