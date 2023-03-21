Блиновская ответила на обвинения в подражании Шейк

Скопировавшая образ Ирины Шейк Елена Блиновская решила оправдаться в глазах поклонников. Вот только вышло это у нее не очень убедительно и шуток в сети лишь прибавилось.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Социальные сети помнят все. И если раньше можно было смело взять на вооружение понравившийся образ, то сейчас есть серьезный риск попасть из-за этого впросак. Так, мать марафонов Елена Блиновская, появившись на дне рождения Карины Нигай с дресс-кодом под нулевые в черно-белом ансамбле, тут же была раскритиковала модными экспертами, которые еще отлично помнят подобный наряд на российской модели Ирине Шейк.

Манекенщица точно в таком же образе блистала на ужине Swarovski в ноябре 2022 года. Полный копипаст Блиновской тут же стал поводом для насмешек и сравнения в сети.

Впрочем, долго отмалчиваться Елена не стала. Но, вопреки ожиданиям поклонников, блогер не отшутилась, а довольно резко заявила — схожие наряды просто совпадение и вообще она (Блиновская) придумала этот образ задолго до Ирины.

«Погодите немножко и они будут копировать меня»,

— заявила Елена.