Блиновская ответила на обвинения в подражании Шейк

Скопировавшая образ Ирины Шейк Елена Блиновская решила оправдаться в глазах поклонников. Вот только вышло это у нее не очень убедительно и шуток в сети лишь прибавилось.
Социальные сети помнят все. И если раньше можно было смело взять на вооружение понравившийся образ, то сейчас есть серьезный риск попасть из-за этого впросак. Так, мать марафонов Елена Блиновская, появившись на дне рождения Карины Нигай с дресс-кодом под нулевые в черно-белом ансамбле, тут же была раскритиковала модными экспертами, которые еще отлично помнят подобный наряд на российской модели Ирине Шейк.
Манекенщица точно в таком же образе блистала на ужине Swarovski в ноябре 2022 года. Полный копипаст Блиновской тут же стал поводом для насмешек и сравнения в сети.
Впрочем, долго отмалчиваться Елена не стала. Но, вопреки ожиданиям поклонников, блогер не отшутилась, а довольно резко заявила — схожие наряды просто совпадение и вообще она (Блиновская) придумала этот образ задолго до Ирины.
«Погодите немножко и они будут копировать меня»,
— заявила Елена.
Однако такая реакция никого не смогла убедить. Напротив, шутить о подражании стали еще больше, намекая и так и этак, что Блиновской стоило бы просто посмеяться над собой и забыть о курьезной ситуации.