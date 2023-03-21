Звезда Marvel Хиддлстон впервые вышел на публику с ребенком

41-летний актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и 37-летняя Зави Эштон впервые стали родителями в конце октября 2022 года. Слухи о скором пополнении в семье актеров появились еще несколько месяцев назад, поклонники заподозрили, что Зави Эштон специально выбирает для выходов в свет свободные наряды. В июне новость подтвердилась. Артисты еще официально не оформили отношения, в марте 2022 года в сети появилась информация о помолвке пары, тогда на безымянном пальце девушки заметили кольцо с бриллиантом. Только в июне звезда «Локи» подтвердил, что готовится к свадьбе.