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1 час назад

Звезда Marvel Том Хиддлстон впервые вышел на публику с ребенком

Газета.Ru

Актера Тома Хиддлстона и его невесту Зави Эштон засняли в саду Тюильри в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда Marvel Хиддлстон впервые вышел на публику с ребенком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пара прогуливалась по саду вместе с новорожденным ребенком. Том Хиддлстон предпочел для выхода темные брюки и голубую рубашку, а его невеста — бежевое пальто. Лицо ребенка папарацци скрыли от публики.

41-летний актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и 37-летняя Зави Эштон впервые стали родителями в конце октября 2022 года. Слухи о скором пополнении в семье актеров появились еще несколько месяцев назад, поклонники заподозрили, что Зави Эштон специально выбирает для выходов в свет свободные наряды. В июне новость подтвердилась. Артисты еще официально не оформили отношения, в марте 2022 года в сети появилась информация о помолвке пары, тогда на безымянном пальце девушки заметили кольцо с бриллиантом. Только в июне звезда «Локи» подтвердил, что готовится к свадьбе.

Роман Хиддлстона и Эштон начался в 2019 году, когда они вместе работали над пьесой «Предательство». Долгое время пара скрывала отношения, подтвердив влюбленность лишь в сентябре 2021-го. До Эштон Хиддлстон встречался с певицей Тейлор Свифт.

Звёзды,Том Хиддлстон,
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