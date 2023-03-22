Бывший солист «На-На» омолодился ради 20-летней возлюбленной

Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин изменился до неузнаваемости из-за молодой возлюбленной. Артист решил прибегнуть к помощи специалистов для омоложения.
Музыкант познакомился с 20-летней избранницей в Сети. Между ними завязалась беседа, а потом вспыхнули чувства. К первой встрече с девушкой, прибывшей в Москву, певец готовился основательно. Экс-солист популярной группы прибегнул к помощи специалистов, чтобы избавиться от отеков.
«Без скальпеля одними уколами омолодился, опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки», — похвастался Юрин в разговоре с kp.ru.
Певец отметил, что чувствует себя на 25-30 лет. По его словам, рядом с новой возлюбленной он забыл о своем возрасте.