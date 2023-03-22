Бывший солист «На-На» омолодился ради 20-летней возлюбленной

Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин изменился до неузнаваемости из-за молодой возлюбленной. Артист решил прибегнуть к помощи специалистов для омоложения.

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Музыкант познакомился с 20-летней избранницей в Сети. Между ними завязалась беседа, а потом вспыхнули чувства. К первой встрече с девушкой, прибывшей в Москву, певец готовился основательно. Экс-солист популярной группы прибегнул к помощи специалистов, чтобы избавиться от отеков.

«Без скальпеля одними уколами омолодился, опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки», — похвастался Юрин в разговоре с kp.ru.