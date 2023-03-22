Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе и показала снимки подписчикам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость посетила вечеринку бренда Revolve в блестящем платье Julien Macdonald на запах с плиссированной юбкой, разрез которой демонстрировал ее ногу, и босоножках на высоком каблуке.

Lenta.ru

Наряд был оформлен множеством разрезов, оголявших тело певицы. Кроме того, Лопес вышла в свет с массивными серьгами в тон ансамбля.