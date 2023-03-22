Бузова рассказала, как поклонник разбил ей губу

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с "7Дней" призналась, что столкнулась с неадекватным поведением поклонника на концерте в Дубае.
"На сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать", - вспоминает артистка.
Бузова призналась, что после выступления фанаты поддержали ее и "наговорили кучу комплиментов".
По словам певицы, поклонники часто дарят ей домашнюю еду.
"Приносят пирожки, домашнюю колбасу, которую я просто обожаю, разные соленья и мое любимое малиновое варенье", - рассказала Бузова.