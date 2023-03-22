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11 минут назад

Поклонники не узнали Нюшу на фото без макияжа

Мария Каткова

Певица Нюша (Анна Шурочкина) поделилась фотографией без макияжа и нарвалась на недоумение поклонников. Кадром она поделилась в социальных сетях.

Звезда выложила кадр из примерочной, где она стоит напротив зеркала в платье цвета фуксии. Его украшают тканевые розы. Образ Нюша дополнила серьгами-кольцами.

Соцсети

Однако поклонники обратили внимание не на яркое платье и стройные ноги певицы, а на ее лицо. На фото Нюша появилась с пучком на голове и без макияжа.

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Фанаты не узнали певицу. Они отметили, что ее лицо теряется без яркого макияжа глаз и отметили, что ей больше идет наличие косметики на лице.

Ранее сообщалось, что певица Нюша выложила фото в купальнике.

Звёзды,Видео,Анна Шурочкина,
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