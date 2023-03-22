Дочь Заворотнюк обращалась к психологу после новости о болезни матери

Одна из подписчиц спросила у Анны, как эмоционально справиться с такими новостями.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своих соцсетях рассказала, что обращалась к психологу после известий о заболевании мамы.

Она провела в сторис рубрику «вопрос/ответ» фолловеров. Одна из подписчиц спросила у Анны, как эмоционально справиться с известием о болезни матери. На что та ответила, что в этом может помочь может терапия у психолога.

«Моя хорошая, попробуйте обратиться к психологу. Мне очень помогло», — заявила Анна Заворотнюк в социальной сети.

О состоянии Анастасии семья предпочитает не распространяться. Дочь звездной актрисы не раз донимали с вопросами на эту тему, но она жестко пресекала вопрошающих.