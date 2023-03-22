Брови Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенных кадрах знаменитость позирует в бане в бикини цвета фуксии, при этом ее волосы заплетены в две косы. Поп-исполнительница снялась в бассейне и бочке. В то же время от аксессуаров и яркого макияжа телезвезда отказалась.

«Невероятное ощущение расслабления и наслаждения можно испытать только в таком месте», — призналась она.

Lenta.ru