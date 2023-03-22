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1 минуту назад

Брови Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Брови Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных кадрах знаменитость позирует в бане в бикини цвета фуксии, при этом ее волосы заплетены в две косы. Поп-исполнительница снялась в бассейне и бочке. В то же время от аксессуаров и яркого макияжа телезвезда отказалась.

«Невероятное ощущение расслабления и наслаждения можно испытать только в таком месте», — призналась она.

Lenta.ru

Подписчики, в свою очередь, обратили внимание на чересчур широкие брови Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Я бы сменила бровиста», «Брови меня развеселили», «Вам срочно нужен новый бровист», «Брови просто жесть», «Брежнев отдыхает», — высказывались фанаты.

Звёзды,Ольга Бузова,
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