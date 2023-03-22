Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
42 минуты назад

Звезда «Не родись красивой» поразила подписчиков фото без макияжа

Super.ru

В сериале «Не родись красивой» актриса Юлия Такшина, сыгравшая секретаршу Вику, всегда была при параде: на каблуках, с укладкой и ярким макияжем. В жизни актриса наоборот тяготеет к естественным образам и не боится публиковать фото без грамма косметики и пресловутых фильтров.

Звезда «Не родись красивой» поразила подписчиков фото без макияжа
Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой»Кадр из сериала «Не родись красивой»

От свежего честного снимка Такшиной подписчики пришли в восторг и забросали ее комплиментами.

«Крупным планом без макияжа и фильтров», — подписала черно-белую фотография Юлия, сопроводив пост хештегом #естественность.

Super.ru

«Ничем не хуже, чем с фильтрами и макияжем», «Я сначала подумала, что вам тут лет 15, пока не прочла пост... Шикарно выглядите», «Вам естественность к лицу, вы так прекрасны», «Красавица! А без макияжа и фильтров особенно!», «Время над вами не властно вообще!», «Красивая и помолодевшая», — поют дифирамбы по постом фолловеры.

Актриса Юлия Такшина долгое время была в отношениях с исполнителем главной роли в «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У пары двое детей. После того как пара рассталась, так и не узаконив свой союз, оба сына (13 и 15 лет) остались жить с Юлией в квартире, которую им оставил Антипенко.

Звёзды,Юлия Такшина,Григорий Антипенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий