Звезда «Не родись красивой» поразила подписчиков фото без макияжа

В сериале «Не родись красивой» актриса Юлия Такшина, сыгравшая секретаршу Вику, всегда была при параде: на каблуках, с укладкой и ярким макияжем. В жизни актриса наоборот тяготеет к естественным образам и не боится публиковать фото без грамма косметики и пресловутых фильтров.

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой» Кадр из сериала «Не родись красивой»

От свежего честного снимка Такшиной подписчики пришли в восторг и забросали ее комплиментами.

«Крупным планом без макияжа и фильтров», — подписала черно-белую фотография Юлия, сопроводив пост хештегом #естественность.

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«Ничем не хуже, чем с фильтрами и макияжем», «Я сначала подумала, что вам тут лет 15, пока не прочла пост... Шикарно выглядите», «Вам естественность к лицу, вы так прекрасны», «Красавица! А без макияжа и фильтров особенно!», «Время над вами не властно вообще!», «Красивая и помолодевшая», — поют дифирамбы по постом фолловеры.