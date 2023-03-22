Звезда «Не родись красивой» поразила подписчиков фото без макияжа

В сериале «Не родись красивой» актриса Юлия Такшина, сыгравшая секретаршу Вику, всегда была при параде: на каблуках, с укладкой и ярким макияжем. В жизни актриса наоборот тяготеет к естественным образам и не боится публиковать фото без грамма косметики и пресловутых фильтров.
От свежего честного снимка Такшиной подписчики пришли в восторг и забросали ее комплиментами.
«Крупным планом без макияжа и фильтров», — подписала черно-белую фотография Юлия, сопроводив пост хештегом #естественность.
«Ничем не хуже, чем с фильтрами и макияжем», «Я сначала подумала, что вам тут лет 15, пока не прочла пост... Шикарно выглядите», «Вам естественность к лицу, вы так прекрасны», «Красавица! А без макияжа и фильтров особенно!», «Время над вами не властно вообще!», «Красивая и помолодевшая», — поют дифирамбы по постом фолловеры.
Актриса Юлия Такшина долгое время была в отношениях с исполнителем главной роли в «Не родись красивой» Григорием Антипенко. У пары двое детей. После того как пара рассталась, так и не узаконив свой союз, оба сына (13 и 15 лет) остались жить с Юлией в квартире, которую им оставил Антипенко.