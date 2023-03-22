Венсан Кассель заявил о желании завести четвертого ребенка

Актер Венсан Кассель признался, что хотел бы вновь стать отцом. Об этом он рассказал в интервью Vanity Fair Italia.
56-летний Венсан Кассель стал героем свежего номера итальянской версии журнала Vanity Fair.
Фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи сняли актера в кожаном бомбере на молнии, которую он расстегнул, обнажив грудь, и брюках от Prada.
В интервью Кассель заявил о желании завести четвертого ребенка.
"Да, почему бы и нет? Но не я решаю. Женщины решают, когда рожать детей. Для нас, мужчин, это просто. Для женщин, наоборот, это действительно сложный выбор, она должна быть готова забеременеть или нет. Если у меня родится еще один ребенок, будет здорово, если нет, ничего, у меня уже есть трое детей", — рассказал он.
У актера есть две дочери от бывшей супруги Моники Беллуччи — 18-летняя Дева и 12-летняя Леони — а также 3-летняя Амазони от нынешней жены Тины Кунаки.
"Мне нравится быть отцом, мои дочери — это лучшее, что случилось со мной в жизни. Я действительно хотел как Деву и Леони, так и Амазони, ни одна из них не была случайностью. И я никогда не боялся, что дети ограничат мою свободу. Я воспитывал и продолжаю воспитывать их с радостью", — поделился он.
Кассель отметил, что ему нравится бойфренд его старшей дочери Девы.
"Я рад, что у нее есть эта история, она очень серьезная женщина в отношениях, поэтому, если она с кем-то, значит, она влюблена. Потом Лука — очаровательный мальчик и… итальянец, ко всему прочему", — подчеркнул он.