Венсан Кассель заявил о желании завести четвертого ребенка

"Да, почему бы и нет? Но не я решаю. Женщины решают, когда рожать детей. Для нас, мужчин, это просто. Для женщин, наоборот, это действительно сложный выбор, она должна быть готова забеременеть или нет. Если у меня родится еще один ребенок, будет здорово, если нет, ничего, у меня уже есть трое детей", — рассказал он.