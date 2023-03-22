Деми Мур появилась на публике со средней дочерью от Уиллиса

Актриса Деми Мур с дочерью Скаут посетила церемонию вручения наград премии Fashion Trust U.S. Awards. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

60-летняя Деми Мур появилась на публике в зеленом платье на бретелях, которое обыграла с помощью сумки в тон и пары остроносых туфель на шпильке. Актриса накинула длинную шубу, которую игриво приспускала с плеч, пока позировала фотографам.

Компанию ей составила ее средняя дочь — 31-летняя Скаут. Для выхода в свет девушка выбрала розовое платье с воротником «халтер» и разрезом от бедра. Его дополнили блестящий клатч и высокие сапоги на каблуке.