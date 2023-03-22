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1 час назад

60-летняя Деми Мур появилась на публике со средней дочерью от Брюса Уиллиса

Газета.Ru

Актриса Деми Мур с дочерью Скаут посетила церемонию вручения наград премии Fashion Trust U.S. Awards. Об этом сообщает Daily Mail.

Деми Мур появилась на публике со средней дочерью от Уиллиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

60-летняя Деми Мур появилась на публике в зеленом платье на бретелях, которое обыграла с помощью сумки в тон и пары остроносых туфель на шпильке. Актриса накинула длинную шубу, которую игриво приспускала с плеч, пока позировала фотографам.

Компанию ей составила ее средняя дочь — 31-летняя Скаут. Для выхода в свет девушка выбрала розовое платье с воротником «халтер» и разрезом от бедра. Его дополнили блестящий клатч и высокие сапоги на каблуке.

Помимо Скаут у Деми Мур есть еще две дочери от Брюса Уиллиса: 34-летняя Румер и 29-летняя Таллула. В декабре 2022 года старшая дочь актеров объявила о беременности, а значит, в ближайшее время бывшие супруги станут бабушкой и дедушкой.

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