Мария Кожевникова развеяла слухи о расставании с мужем

Актриса Мария Кожевникова, получившая популярность благодаря сериалу «Универ», прокомментировала информацию о расставании с супругом. Она развеяла тревожные слухи.
Артистку заподозрили в романтической связи с российским футболистом Евгением Алдониным. Дело в том, что недавно Кожевникова опубликовала фото спортсмена со своим ребенком от бизнесмена Евгения Васильева.
«Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена тоже посмеются над этими слухами. Видела его один раз в жизни и сфотографировала с ним рядом своего ребенка», — высказалась она в социальных сетях.
Актриса подытожила, что более 12 лет счастлива в отношениях. Однако вступать в официальный брак она не торопится.