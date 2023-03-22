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1 час назад

Мария Кожевникова развеяла слухи о расставании с мужем

Слово и Дело

Актриса Мария Кожевникова, получившая популярность благодаря сериалу «Универ», прокомментировала информацию о расставании с супругом. Она развеяла тревожные слухи.

Мария Кожевникова развеяла слухи о расставании с мужем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистку заподозрили в романтической связи с российским футболистом Евгением Алдониным. Дело в том, что недавно Кожевникова опубликовала фото спортсмена со своим ребенком от бизнесмена Евгения Васильева.

«Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена тоже посмеются над этими слухами. Видела его один раз в жизни и сфотографировала с ним рядом своего ребенка», — высказалась она в социальных сетях.

Актриса подытожила, что более 12 лет счастлива в отношениях. Однако вступать в официальный брак она не торопится.

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