Актриса Мария Голубкина поделилась подробностями брака с Николаем Фоменко. Об этом она сообщила в интервью Валерии Гай Германике.

Звезда откровенно высказалась о разводе и заявила, что ее брак с актером был не таким благополучным, как казалось публике. По ее словам, супруг часто кричал на нее.

Несмотря на то, что союз был скреплен венчанием, супруги не относились к этому серьезно. Голубкина заявила, что не может назвать семью православной.

«Он мне сказал: "Я на венчании фигу в кармане держал"», — заявила звезда.

Мария Голубкина и Николай Фоменко поженились в 1995 году. Они прожили в браке 13 лет и воспитывают двоих детей: дочь Анастасию и сына Ивана.