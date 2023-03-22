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1 час назад

Мария Голубкина рассказала о венчании с Николаем Фоменко

Мария Каткова

Актриса Мария Голубкина поделилась подробностями брака с Николаем Фоменко. Об этом она сообщила в интервью Валерии Гай Германике.

Звезда откровенно высказалась о разводе и заявила, что ее брак с актером был не таким благополучным, как казалось публике. По ее словам, супруг часто кричал на нее.

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Несмотря на то, что союз был скреплен венчанием, супруги не относились к этому серьезно. Голубкина заявила, что не может назвать семью православной.

«Он мне сказал: "Я на венчании фигу в кармане держал"», — заявила звезда.

Мария Голубкина и Николай Фоменко поженились в 1995 году. Они прожили в браке 13 лет и воспитывают двоих детей: дочь Анастасию и сына Ивана.

Ранее сообщалось, что Голубкина рассказала о Миронове.

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