Как Виктория и Дэвид Бекхэм стали самой крепкой парой Голливуда

Миссис Совершенство смогла изменить жизнь футболиста и поверить в чудо.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Они вместе жарят блинчики (которые Виктория, кстати, даже не пробуют), выгуливают собак, играют в настольные игры и воспитывают детей. Глядя на домашние фото мистера и миссис Бекхэм, сложно поверить, что эта семейная пара — звезды первой величины. Несмотря на пристальное внимание поклонников и прессы, необходимость постоянно быть на виду и десятки соблазнов, супруги сохраняют трепетные и нежные отношения. Кажется, они влюблены друг в друга даже больше, чем в день первой встречи.

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«Она будет моей женой!»

Будущая звезда футбола однажды отправился на матч в Баку, в номере перед игрой он маялся от безделья и листал каналы ТВ. На одном из них Дэвид увидел интервью очаровательных Spice Girls. Конечно, он знал эту группу, но впервые увидел, как девушки общаются.

Когда в номер зашел приятель спортсмена, то обнаружил Бекхэма замершим перед экраном. «Смотри! — Дэвид повернулся к другу и показал на одну из 'перчинок» — Она будет моей женой!«

Правда, шагов к сближению Бекхэм не предпринимал, за него все устроила судьба, принявшая обличие подруги Виктории Адамс. Девушка привела приятельницу на футбольный матч, а после игры познакомила с симпатичным футболистом. Дэвид был так смущен, что не смог даже попросить телефон у Виктории. Тогда певица просто написала заветные цифры на билете и протянула Бекхэму.

Нам надо расстаться…

С тех пор пара не расставалась. Дэвид был влюблен в эту хрупкую, неулыбчивую девушку и не мог налюбоваться на нее. Виктория нежными руками меняла жизнь футболиста к лучшему: она занялась его имиджем, подбирала наряды, стрижку, организовывала интервью. Они стали одной из самых популярных пар шоу-бизнеса, позировали для глянца, а поклонники с нетерпением ждали, когда же Виктория превратится в миссис Бекхэм.

Но, когда Дэвид встал на одно колено и протянул Виктории коробочку, она неожиданно промолвила: «Нам нужно расстаться…» Бекхэм был шокирован, а певица расплакалась и призналась, что ей поставили неутешительный диагноз — бесплодие. А девушка знала, как Дэвид мечтает о детях.

Бекхэм так и не смог отреагировать в ту секунду, н взял паузу на три дня, а потом появился на пороге дома Виктории и заявил, что она — женщина его жизни, неважно, сможет ли певица забеременеть, ни одна другая девушка ему не нужна.

А через два месяца влюбленные узнали, что у них скоро будет ребенком. Это событие Дэвид до сих пор считает чудом, произошедшим, благодаря огромной любви и принятию.

Семья, как бизнес

Через 4 месяца после рождения малыш Виктория и Дэвид стали мужем и женой. Британское издание заплатило им 1,5 миллиона долларов за свадебные фото. И тогда миссис Бекхэм поняла: они не просто популярные супруги, теперь чета Бекхэм — это бренд, который необходимо развивать.

Викки и Дэвид выпускали джинсы, парный парфюм, открывали рестораны, снимались для рекламы и запускали реалити-шоу. Они становились все богаче, все популярнее. Футболист восхищался деловой хваткой своей хрупкой, такой нежной жены. Она успевала все: вести все дела семьи, рожать и воспитывать детей.

Виктория была эффективным менеджером даже в семье: каждый день она вставала в 5 утра, пробегала 10 километров, а потом готовила завтрак для всей семьи и составляла график для Дэвида и детей.

Трещина в стеклянном доме и второй шанс

Может, Дэвид устал от такого строгого жизненного распорядка, а может, просто захотел разнообразия. Так или иначе, в СМИ просочились слухи об измене футболиста с помощницей по дому. Казалось, семейное счастье разбилось, но Виктория поступила иначе.

Она уехала в Британию на месяц, дав неверному мужу шанс подумать. Дэвид не звонил жене неделю, а затем начал обрывать телефон. Через две недели он прилетел к супруге, отменив все мероприятия, и каждый день приходил к дому Викки, вымаливая ее прощение. Ценность жены спортсмен осознал раз и навсегда.

А в отношениях наступил второй медовый месяц, результатом которого стало рождение такой долгожданной дочери Харпер Севен. С тех пор семья стала куда менее публичной, они наслаждаются жизнью, живут в пригороде и кажутся совершенно счастливыми.