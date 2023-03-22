Бывшая девушка решила засудить Bad Bunny на фоне слухов о новом романе

Бывшая девушка пуэрториканский рэпера Бенито Антонио Мартинес Окпсио, более известного как Bad Bunny, Карлиз Де Ла Крус Эрнандес подала на него в суд за использование ее голоса в песнях Pa Ti и Dos mil 16. Об этом сообщает Page Six.

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Отмечается, что иск против исполнителя был подан на фоне слухов о его романе с моделью Кендалл Дженнер. По словам девушки, знаменитая фраза Bad Bunny, baby, которая используется в песнях музыканта, была использована для получения прибыли без ее согласия.

В судебных документах Де Ла Крус утверждает, что представители Bad Bunny предложили ей две тысячи долларов, чтобы выкупить права на аудио, однако она отказалась. Несмотря на это рэпер использовал запись без ее разрешения, говорится в иске, и теперь бывшая возлюбленная требует от исполнителя компенсацию в размерере не менее 40 миллионов долларов.

У трека Pa Ti насчитывается 355 миллионов просмотров на YouTube и более 235 миллионов прослушиваний в Spotify. У Dos Mil 16 — более 60 миллионов просмотров на YouTube и 280 миллионов прослушиваний в Spotify.