Мария Голубкина пожаловалась на отсутствие «нормальных мужчин»

По мнению актрисы, не существует нормальных мужчин. Голубкина приводит слова одного раввина о том, что женщины уже сто лет пытаются обиться эмансипации, а мужчины остаются точно такими, какими были десять тысяч лет назад, когда слезли с дерева.

При этом актриса считает, что романы стоит строить на долгие годы, потому как с годами становится сложнее привыкать к особенностям партнера и хочется больше личного пространства и времени на себя, поэтому стоит все делать вовремя, когда нам это "по возрасту".