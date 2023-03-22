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2 часа назад

Мария Голубкина пожаловалась на отсутствие «нормальных мужчин»

Диана Товсепова

Актриса Мария Голубкина рассказала о невозможности найти нормального мужчину в беседе с mk.ru.

По мнению актрисы, не существует нормальных мужчин. Голубкина приводит слова одного раввина о том, что женщины уже сто лет пытаются обиться эмансипации, а мужчины остаются точно такими, какими были десять тысяч лет назад, когда слезли с дерева.

При этом актриса считает, что романы стоит строить на долгие годы, потому как с годами становится сложнее привыкать к особенностям партнера и хочется больше личного пространства и времени на себя, поэтому стоит все делать вовремя, когда нам это "по возрасту".

Выходить замуж, по словам актрисы, хорошо в юности, потому что невеста, "как сапер", ошибается лишь один раз.

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