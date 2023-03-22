Мария Голубкина пожаловалась на отсутствие «нормальных мужчин»

Актриса Мария Голубкина рассказала о невозможности найти нормального мужчину в беседе с mk.ru.
При этом актриса считает, что романы стоит строить на долгие годы, потому как с годами становится сложнее привыкать к особенностям партнера и хочется больше личного пространства и времени на себя, поэтому стоит все делать вовремя, когда нам это "по возрасту".
Выходить замуж, по словам актрисы, хорошо в юности, потому что невеста, "как сапер", ошибается лишь один раз.
Ранее мы писали о том, как оживить интимную жизнь в браке.