Лолита заверила, что у нее не было сексуальных фантазий о Лакосте

Певица Лолита на шоу Басты «Вопрос ребром» призналась, что у нее никогда не было интимных фантазий в отношении своего друга и коллеги по сцене Косты Лакосты.
«Я ему борщ приготовила. И у нас как-то сразу сложились… Костяныч тоже долго пытался «на вы», пока мы не выпили водки. И ну не получалось так, чтобы мы хоть раз с ним задумались о сексуальных влечениях. Мы все время говорили про работу», — рассказала Лолита.
По словам звезды, она относится к певцу как к своему «младшему бро». Лолита отметила, что Лакоста иногда предлагает ей помощь с уборкой квартиры или выносом мусора. К тому же, по словам певицы, они иногда выпивают вместе.