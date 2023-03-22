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1 час назад

Лолита заверила, что у нее не было сексуальных фантазий о своем "бро" Косте Лакосте

Газета.Ru

Певица Лолита на шоу Басты «Вопрос ребром» призналась, что у нее никогда не было интимных фантазий в отношении своего друга и коллеги по сцене Косты Лакосты.

Лолита заверила, что у нее не было сексуальных фантазий о Лакосте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я ему борщ приготовила. И у нас как-то сразу сложились… Костяныч тоже долго пытался «на вы», пока мы не выпили водки. И ну не получалось так, чтобы мы хоть раз с ним задумались о сексуальных влечениях. Мы все время говорили про работу», — рассказала Лолита.

По словам звезды, она относится к певцу как к своему «младшему бро». Лолита отметила, что Лакоста иногда предлагает ей помощь с уборкой квартиры или выносом мусора. К тому же, по словам певицы, они иногда выпивают вместе.

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