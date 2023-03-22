Лолита заверила, что у нее не было сексуальных фантазий о Лакосте

«Я ему борщ приготовила. И у нас как-то сразу сложились… Костяныч тоже долго пытался «на вы», пока мы не выпили водки. И ну не получалось так, чтобы мы хоть раз с ним задумались о сексуальных влечениях. Мы все время говорили про работу», — рассказала Лолита.