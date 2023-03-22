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1 час назад

Филипп Киркоров рассказал о самочувствии после пластики

Диана Товсепова

Артист Филипп Киркоров рассказал, как себя чувствует после сложной пластической операции. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров появился в больничном коридоре в яркой пижаме и бейсболке. Артист медленно, с явными усилиями, передвигался по коридору клиники и почти не сгибал ноги в коленях.

Киркоров отметил, что после перенесенной коррекции носа чувствует себя плохо и назвал третий день "критическим". По словам артиста, у него все болит, но "искусство требует жертв".

Известно, что несколько операций Киркорову сделал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, который поработал с фигурой артиста.

Ранее сам Киркоров рассказывал, что трехмесячный труд хирурга дал результат, дающий ему возможность буквально парить по сцене и готовиться к концертам. Он отметил, что в новом теле испытывает совсем другие ощущения на сцене.

Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя после пластики

Ранее Киркоров рассказал, кто "увел его из семьи", когда он был женат на Алле Пугачевой.

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