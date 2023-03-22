Артист Филипп Киркоров рассказал, как себя чувствует после сложной пластической операции. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров появился в больничном коридоре в яркой пижаме и бейсболке. Артист медленно, с явными усилиями, передвигался по коридору клиники и почти не сгибал ноги в коленях.

Киркоров отметил, что после перенесенной коррекции носа чувствует себя плохо и назвал третий день "критическим". По словам артиста, у него все болит, но "искусство требует жертв".

Известно, что несколько операций Киркорову сделал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, который поработал с фигурой артиста.

Ранее сам Киркоров рассказывал, что трехмесячный труд хирурга дал результат, дающий ему возможность буквально парить по сцене и готовиться к концертам. Он отметил, что в новом теле испытывает совсем другие ощущения на сцене.