Ольга Орлова призналась, почему не кормит ребенка грудью

Недавно во второй раз ставшая мамой Ольга Орлова не устает доказывать поклонникам, что дочь Анну она выносила самостоятельно и родила путем кесарева сечения. Однако очередное откровение звезды снова пробудило в ее подписчиках сомнения.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ольга Орлова сначала доказывала поклонникам, что ее беременность самая что ни на есть настоящая. А после того, как дочь Анна родилась — что сама выносила ребенка. Но интернет-пользователи, кажется, всерьез решили устроить между собой негласное соревнование, кто из них отыщет больше доказательств причастности к пополнению в семье Орловой суррогатной матери.

Очередное откровение знаменитой телеведущей лишь подлило масла в огонь. Ольга сообщила, что не кормит дочь грудью. Вопросов на этом фоне появилось немало и Орлова поспешила пояснить, почему так сложились обстоятельства.

«Я уже говорила про то, что я аллергик. Начался сезон цветения, у меня поллиноз, я сижу на гормональных и антигистаминных препаратах», — призналась звезда шоу-бизнеса.

По словам Ольги, именно аллергия, настигающая ее каждую весну, стала поводом отказаться от грудного вскармливания Анны. Ведь тот факт, что кормящая мать будет принимать сильнодействующие таблетки наверняка негативно повлияет на здоровье маленького ребенка. В этом и кроется вся причина.