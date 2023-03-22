Пэлтроу предстала перед судом после случая на горнолыжном курорте

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае. 76-летний Терри Сандерсон требует от нее компенсацию после столкновения на горнолыжной трассе в курортном американском городе Парк-Сити, передает New York Times.

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По словам истца, актриса врезалась в него во время катания на лыжах. Мужчина упал, сломал четыре ребра и получил черепно-мозговую травму. Теперь Сандерсон хочет получить от Пэлтроу 300 тысяч долларов.