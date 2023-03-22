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35 минут назад

Дилан Спроус и Барбара Палвин решили обручиться после пяти лет отношений

Lenta.ru

Актер Дилан Спроус и модель Барбара Палвин решили обручиться после пяти лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight (ET) со ссылкой на источник.

Спроус и Палвин решили обручиться после пяти лет отношений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дилан и Барбара помолвлены. Они хвастаются ее кольцом перед людьми и очень счастливы», — сообщил источник. По словам инсайдера, пара всегда выглядела очень любящей, но сейчас «они даже счастливее, чем обычно». «Они не могут дождаться, чтобы вместе начать эту новую главу», — заключил он.

Пара спровоцировала слухи о помолвке еще в начале месяца, когда бывший ангел Victoria’s Secret появилась на Mammoth Film Festival с бриллиантовым кольцом на пальце. Спроус и Палвин начали встречаться в 2018 году.

Звёзды,Дилан Спроус,Барбара Палвин,
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