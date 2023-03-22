Спроус и Палвин решили обручиться после пяти лет отношений

«Дилан и Барбара помолвлены. Они хвастаются ее кольцом перед людьми и очень счастливы», — сообщил источник. По словам инсайдера, пара всегда выглядела очень любящей, но сейчас «они даже счастливее, чем обычно». «Они не могут дождаться, чтобы вместе начать эту новую главу», — заключил он.