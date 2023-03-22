Мэтт Дэймон набил татуировку своему поклоннику

Актер Мэтт Дэймон обратился к татуировщику, чтобы набить себе слово «nomad» на руке. Видеоролик об этом тату-мастер выложил в свои социальные сети.

Артист решил выбрать именно это слово, так как так называлась лодка его отца, к тому же фамилия Дэймона на английском языке пишется как «nomad» задом наперед. После тату-сессии мастер попросил Дэймона об ответной услуге: художник настоял, чтобы артист также сделал ему татуировку. Звезда «11 друзей Оушена» нарисовал точку на руке татуировщика, которую в шутку окрестили «маленькой вселенной».