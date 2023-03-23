Кэмпбелл вышла в свет в бархатном платье с цветком

Наоми Кэмпбелл — одна из самых востребованных супермоделей всех времён. За свою замечательную карьеру, которая длится уже более четырёх десятилетий, она участвовала в бесчисленных рекламных кампаниях и прошлась по всем подиумам со своей фирменной походкой. Поэтому неудивительно, что она стала своего рода музой для дизайнера Дэниела Роузберри во время его прославленной работы в Schiaparelli.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Супермодель блистала в образе от сюрреалистичного модного дома на ужине Schiaparelli X Harrods и на церемонии Visionary Arts Awards в Лондоне на этой неделе (где она была удостоена чести Visionary Legacy). Наоми была одета в полуночно-синее бархатное платье-миди с вырезом, украшенное золотой цепочкой и ярким цветком на шее, которое она дополнила чёрными кожаными сюрреалистичными туфлями с золотыми акцентами на носке.