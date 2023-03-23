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1 час назад

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в бархатном платье с цветком от Schiaparelli

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Наоми Кэмпбелл — одна из самых востребованных супермоделей всех времён. За свою замечательную карьеру, которая длится уже более четырёх десятилетий, она участвовала в бесчисленных рекламных кампаниях и прошлась по всем подиумам со своей фирменной походкой. Поэтому неудивительно, что она стала своего рода музой для дизайнера Дэниела Роузберри во время его прославленной работы в Schiaparelli.

Кэмпбелл вышла в свет в бархатном платье с цветком
Фото: MainstyleMainstyle

Супермодель блистала в образе от сюрреалистичного модного дома на ужине Schiaparelli X Harrods и на церемонии Visionary Arts Awards в Лондоне на этой неделе (где она была удостоена чести Visionary Legacy). Наоми была одета в полуночно-синее бархатное платье-миди с вырезом, украшенное золотой цепочкой и ярким цветком на шее, которое она дополнила чёрными кожаными сюрреалистичными туфлями с золотыми акцентами на носке.

Но это был более традиционный образ. Зато на вечеринке Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар» Наоми появилась в другом наряде от Schiaparelli. На этот раз с эффектом проколотых сосков на лифе в виде лепестков, что, безусловно, добавило изюминку образу. И это мы ещё забыли о её ярком выходе в меховом пальто с головой волка. Преданность Наоми дизайнеру очевидна!

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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