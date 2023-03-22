49-летняя Юлия Высоцкая показала эффектную фигуру в бикини

49-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей соцсетей.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, актриса опубликовала в своих соцсетях фото, на которым она позирует в купальнике на фоне море. При этом Высоцкая открывает бутылку шампанского.

На Высоцкой надето эффектное черное бикини, а образ обыгрывает вязаная пляжная юбка и очки.

Поклонники в комментариях выразили восхищение фигуре актрисы, отметив, что видно, сколько труда звезда вкладывает в такие "сильные и красивые руки" и в целом в свой внешний вид. Многие отметили, что Высоцкая является примером красивого взросления женщины.