49-летняя Юлия Высоцкая показала эффектную фигуру в бикини

49-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей соцсетей.
Так, актриса опубликовала в своих соцсетях фото, на которым она позирует в купальнике на фоне море. При этом Высоцкая открывает бутылку шампанского.
На Высоцкой надето эффектное черное бикини, а образ обыгрывает вязаная пляжная юбка и очки.
Поклонники в комментариях выразили восхищение фигуре актрисы, отметив, что видно, сколько труда звезда вкладывает в такие "сильные и красивые руки" и в целом в свой внешний вид. Многие отметили, что Высоцкая является примером красивого взросления женщины.
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