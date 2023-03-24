Жизель Бюндхен снялась в рекламной кампании Louis Vuitton

На днях Жизель Бюндхен появилась на обложке апрельского номера журнала Vanity Fair, а в интервью изданию впервые рассказала о причинах развода с Томом Брэди. По словам модели, слухи о том, что к разводу привело нежелание Тома Брэди отказаться от спортивной карьеры, не соответствуют действительности — она утверждает, что они с мужем просто хотели «разных вещей». Звезда подиума также категорически отвергла предположения о том, что она была против того, чтобы Том Брэди играл в американский футбол, и заявила, что ей всегда нравилось наблюдать за игрой мужа.