Бузова пожаловалась, что фанаты узнают ее в любой одежде

«Знаменитая большая африканская пятерка: слоны, носороги, буйволы, львы, леопарды. А еще крокодилы и бегемоты. Когда ты видишь их перед собой буквально в паре метров, своими глазами, захватывает дух. Все, что мы читали в детстве про Африку в стихах и сказках, оказалось былью и реальностью», — отметила Бузова.