Бузова пожаловалась, что фанаты узнают ее в любой одежде

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с порталом «7 дней» посетовала, что фанаты узнают ее в любой одежде.
«В капюшоне, в очках, в худи или в спортивном костюме, с мейкапом и без — даже когда невозможно узнать, все равно узнают», — посмеялась Бузова.
Она также отметила, что реалити-шоу «Звезды в Африке» стало одним из ее любимых проектов. По словам Бузовой, участники живут в саванне — на территории обитания диких зверей. Исполнительница призналась, что у нее захватывает дух, когда она видит представителей местной фауны.
«Знаменитая большая африканская пятерка: слоны, носороги, буйволы, львы, леопарды. А еще крокодилы и бегемоты. Когда ты видишь их перед собой буквально в паре метров, своими глазами, захватывает дух. Все, что мы читали в детстве про Африку в стихах и сказках, оказалось былью и реальностью», — отметила Бузова.