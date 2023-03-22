Телеведущая Ольга Орлова рассказала о неприятных последствиях родов

Телеведущая Ольга Орлова продолжает честно делиться с поклонниками своими переживаниями. Недавно она во второй раз стала мамой. Роды прошли с помощью кесарева сечения, восстановление заняло определённое время. А психологически Орлова страдает до сих пор.

Фото: Соцсети Соцсети

О восстановлении после родов Ольга Орлова сама рассказывает в социальных сетях. Звезда делилась: врачи заставили встать на ноги уже на второй день - чтобы ускорить реабилитацию. При этом ещё неделю ведущая мучилась сильными болями.

Сейчас Орловой стало легче - но только физически.

Молодые мамочки, когда отпустят (перестроятся в норму) гормоны? - обратилась она накануне к подписчицам в соцсетях.

Ольга Орлова рассказала, что из-за нарушенного гормонального фона у неё развился ринит - заложенность носа. Кроме того, появилась повышенная плаксивость:

Очень близко слёзы, я так не люблю.

Что Орлова выглядит грустной, поклонники заметили уже давно. Ведущая попала на фото во время празднования дня рождения Ксении Бородиной, и уже там многим показалась измученной. Теперь же Ольга Орлова сама подтвердила, что ей приходится нелегко.