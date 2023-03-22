Телеведущая Ольга Орлова рассказала о неприятных последствиях родов

Телеведущая Ольга Орлова продолжает честно делиться с поклонниками своими переживаниями. Недавно она во второй раз стала мамой. Роды прошли с помощью кесарева сечения, восстановление заняло определённое время. А психологически Орлова страдает до сих пор.
О восстановлении после родов Ольга Орлова сама рассказывает в социальных сетях. Звезда делилась: врачи заставили встать на ноги уже на второй день - чтобы ускорить реабилитацию. При этом ещё неделю ведущая мучилась сильными болями.
Сейчас Орловой стало легче - но только физически.
Молодые мамочки, когда отпустят (перестроятся в норму) гормоны? - обратилась она накануне к подписчицам в соцсетях.
Ольга Орлова рассказала, что из-за нарушенного гормонального фона у неё развился ринит - заложенность носа. Кроме того, появилась повышенная плаксивость:
Очень близко слёзы, я так не люблю.
Что Орлова выглядит грустной, поклонники заметили уже давно. Ведущая попала на фото во время празднования дня рождения Ксении Бородиной, и уже там многим показалась измученной. Теперь же Ольга Орлова сама подтвердила, что ей приходится нелегко.
Интересно, что Орлову по-прежнему подозревают в использовании услуг суррогатной матери. Разговоры об этом пошли с тех пор, как ведущая рассказала о беременности в 45 лет, и продолжаются по сей день. Как писал портал 2x2.su, пользователи Сети посчитали ребёнка Орловой слишком большим для новорождённого - некоторые даже предположили, что это кукла.