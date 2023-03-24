54-летняя Бондарчук показала фигуру в нижнем белье

Российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах (на момент написания новости они были удалены) 54-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем ее грудь и демонстрирующем подтянутое тело, высоких лаковых ботфортах и шубе.

Бондарчук выбрала макияж в нейтральных оттенках, а волосы распустила и уложила в легкие волны.