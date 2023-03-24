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42 минуты назад

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в нижнем белье

Lenta.ruиещё 1

Российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя Бондарчук показала фигуру в нижнем белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах (на момент написания новости они были удалены) 54-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем ее грудь и демонстрирующем подтянутое тело, высоких лаковых ботфортах и шубе.

Бондарчук выбрала макияж в нейтральных оттенках, а волосы распустила и уложила в легкие волны.

Ранее в марте американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес также появилась на публике в откровенном образе и показала снимки подписчикам. 53-летняя знаменитость посетила вечеринку бренда Revolve в блестящем платье Julien Macdonald с плиссированной юбкой, разрез которой демонстрировал ее ногу, и в босоножках на высоком каблуке. Наряд был оформлен множеством разрезов, оголявших тело певицы.

Звёзды,Пластические операции,Бывшая жена,Дженнифер Лопес,Светлана Бондарчук,
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