Бюндхен раскрыла, в каких она сейчас отношения с Томом Брэди

Бывший «ангел» Victoria's Secret когда-то покоряла подиумы, а сейчас сияет на обложках глянцевых журналов. На днях 42-летняя Жизель Бюндхен стала лицом нового номера Vanity Fair — поучаствовала в шикарной фотосессии и дала огромное интервью, в котором, разумеется, прокомментировала развод с футболистом Томом Брэди после 13 лет брака.
После того как супруги объявили о расставании в 2022 году, в Сети то и дело стали всплывать слухи о самых разных причинах. Самое популярное мнение — ошеломительная карьера Тома Брэди. Жизель якобы терпеть не могла футбол и все, чем занимается ее супруг.
«Таблоиды буквально сделали из меня противницу футбола. Вы шутите? <...> Я смотрела бессчетное количество игр, и каждая мне нравилась», — рассказала она журналисту издания. Даже сейчас, после официального развода, звезда горячо поддерживает экс-супруга — в том числе в его карьере. «Я всегда болела за него, и я продолжаю делать это. Если в мире и есть человек, которому я желаю счастья, то это Том, поверьте мне. Я хочу, чтобы он побеждал и достигал всего, что хочет», — разоткровенничалась она.
По словам модели, причина их расставания непроста. «Мы поняли, что хотели разных вещей, и у нас был выбор. Это совсем не значит, что вы не любите человека», — отметила Жизель и добавила, что сейчас полностью сосредоточена на себе и своих детях. Никаких новых отношений у нее нет — новости о ее романе с другом Тома Брэди всего лишь слухи.