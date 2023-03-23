Бюндхен раскрыла, в каких она сейчас отношения с Томом Брэди

«Таблоиды буквально сделали из меня противницу футбола. Вы шутите? <...> Я смотрела бессчетное количество игр, и каждая мне нравилась», — рассказала она журналисту издания. Даже сейчас, после официального развода, звезда горячо поддерживает экс-супруга — в том числе в его карьере. «Я всегда болела за него, и я продолжаю делать это. Если в мире и есть человек, которому я желаю счастья, то это Том, поверьте мне. Я хочу, чтобы он побеждал и достигал всего, что хочет», — разоткровенничалась она.