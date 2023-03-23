56-летняя Холли Берри снялась обнаженной в душе

Голливудская актриса Холли Берри снялась голой и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлела себя в душе полностью обнаженной, прикрыв одной рукой грудь. Также на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в кудри.

«В середине дня немного любви к себе», — подписала Берри пост, который набрал почти 143 тысячи лайков.

Lenta.ru