Ксения Бородина рассказала о своей жизни после развода

Известно, что бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина была замужем два раза, однако ее последний брак также был неудачным. Как сообщает Центральная Служба Новостей, звезда поведала о своей жизни после очередного развода, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

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После брака с блогером Курбаном Омаровым у Ксении осталась дочь Теона, которая теперь видится с папой крайне редко. Также у телеведущей подрастает Маруся, отцом которой является бизнесмен Юрий Будагов.