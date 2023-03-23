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42 минуты назад

Ксения Бородина рассказала о своей жизни после очередного развода

Моя Москва.онлайн

Известно, что бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина была замужем два раза, однако ее последний брак также был неудачным. Как сообщает Центральная Служба Новостей, звезда поведала о своей жизни после очередного развода, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

Ксения Бородина рассказала о своей жизни после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После брака с блогером Курбаном Омаровым у Ксении осталась дочь Теона, которая теперь видится с папой крайне редко. Также у телеведущей подрастает Маруся, отцом которой является бизнесмен Юрий Будагов.

Звездная блогерша заявила, что она чувствует себя счастливой после развода и не собирается никому доказывать это через соцсети. Кстати, некоторое время назад Бородина вернулась из Франции. Многие подписчики считают, что она летала на отдых с новым возлюбленным.

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