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1 час назад

Невеста Роналду рассказала, почему ей "было стыдно смотреть на него" на свидании

Газета.Ruиещё 1

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала подробно о знакомстве со спортсменом в 2016 году. Об этом она рассказала в новом интервью на шоу El Hormiguero.

Невеста Роналду рассказала, почему ей "было стыдно смотреть на него"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда я его увидела, он был таким красивым, мне было стыдно смотреть на него. Скажем так, у меня в животе порхали бабочки», — поделилась Родригес.

Пара впервые встретилась в магазине Gucci в Мадриде. По словам девушки, встреча была случайная.

«Иногда, когда мы ужинаем дома, я смотрю на него и думаю: «Как же мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой замечательной семьи». Я ложусь спать очень счастливой», — рассказала возлюбленная футболиста.

Модель Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду воспитывают четверых детей. В 2010 году у спортсмена родился сын Криштиану-младший. Футболист не раскрывает личность матери мальчика. В 2017 году Роналду стал отцом близнецов, Евы и Матео, появившихся от суррогатной матери. С 2016 года Криштиану Роналду встречается с моделью Джорджиной Родригес. В 2017 году девушка родила от футболиста дочь Алану. В 2022 году Родригес стала мамой во второй раз – на свет появилась дочь Белла. Позднее Криштиану Роналду сообщил о том, что они с моделью ждали близнецов, однако во время родов второй ребенок, мальчик, умер.

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