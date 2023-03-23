Дженнифер Лопес призналась, что занимается спортом по ночам

Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что занимается спортом в любую свободную минуту, и часто просыпается ночью, чтобы потренироваться. Об этом сообщает Daily Mail.

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53-летняя Дженнифер Лопес призналась, что начинает тренировки ранним утром, когда большинство людей еще спит.

"Не секрет, что фитнес - очень важная часть моей жизни. Я считаю, что есть прямая связь между тренировками и ментальным здоровьем", - заявила звезда.

Певица уточнила, что начинает заниматься спортом "первым делом с утра - часто до 5 утра, когда за окном еще ночь".

"Я бросаю вызов самой себе!", - объяснила Лопес.

Недавно Дженнифер Лопес стала лицом новой рекламной кампании спортивных напитков Bodyarmor.