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1 час назад

Дженнифер Лопес призналась, что занимается спортом по ночам

Газета.Ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что занимается спортом в любую свободную минуту, и часто просыпается ночью, чтобы потренироваться. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженнифер Лопес призналась, что занимается спортом по ночам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес призналась, что начинает тренировки ранним утром, когда большинство людей еще спит.

"Не секрет, что фитнес - очень важная часть моей жизни. Я считаю, что есть прямая связь между тренировками и ментальным здоровьем", - заявила звезда.

Певица уточнила, что начинает заниматься спортом "первым делом с утра - часто до 5 утра, когда за окном еще ночь".

"Я бросаю вызов самой себе!", - объяснила Лопес.

Недавно Дженнифер Лопес стала лицом новой рекламной кампании спортивных напитков Bodyarmor.

По сценарию звезда просыпается в 4:45 утра, выпивает бутылку Bodyarmour Lyte и отправляется на интенсивную пробежку по пляжу.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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