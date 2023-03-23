Пресняков рассказал о желании завести дочь

Певец Владимир Пресняков признался в беседе с teleprogramma.pro, что вместе с женой Натальей Подольской мечтает завести дочь.
Пресняков отметил, что не зацикливается на этой теме, так как судьба непредсказуема. «Мы как люди верующие понимаем: как Бог управит, так и будет. Но, конечно, будем стараться. В принципе это моя мечта. Как и Наташи», — поделился музыкант. Артист добавил, что раньше был очень неопытен в воспитании детей. Он относился к этому как «к рок-н-роллу». Теперь же звезда стал более ответственным.
Пресняков и Подольская воспитывают двух общих детей. Старший сын Артемий родился в 2015 году, а младший Иван — в 2020-м. У Преснякова также есть 31-летний сын Никита от Кристины Орбакайте. Он занимается музыку и развивает творческую карьеру под псевдонимом Nick Pres.
Никита Пресняков переехал в США в 2022 году. В феврале 2023-го артист выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» Долли Партон и Дионн Уорвик. В социальных сетях он делился впечатлениями о проекте. Пресняков не мог поверить, что теперь работает с «легендами» музыкальной индустрии.