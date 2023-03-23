Пресняков рассказал о желании завести дочь

Пресняков отметил, что не зацикливается на этой теме, так как судьба непредсказуема. «Мы как люди верующие понимаем: как Бог управит, так и будет. Но, конечно, будем стараться. В принципе это моя мечта. Как и Наташи», — поделился музыкант. Артист добавил, что раньше был очень неопытен в воспитании детей. Он относился к этому как «к рок-н-роллу». Теперь же звезда стал более ответственным.