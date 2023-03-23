Косметолог: Пугачевой могли повредить лимфатические протоки

Косметолог Марият Мухина назвала возможную проблему с лицом Пугачевой из-за пластики. Как она рассказала в беседе со «Словом и делом», у певицы мог развиться односторонний парез верхней губы.

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По словам Мухиной, под воздействием филлеров или микроопераций могли быть повреждены лимфатические протоки. «Примадонна нуждается в лимфотропной терапии, которую ей по каким-то причинам не сделали», — сказала Мухина.

Косметолог предположила, что Пугачева пытается максимально сохранить молодость, поскольку позиционирует себя «звездой всех времен и народов», и напомнила, что все операции и процедуры певице проводят инвазивным методом под местной анестезией, поскольку ей противопоказан общий наркоз. С этим могут быть связаны появление отека, птоза и опущение уголка губ.