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2 часа назад

Косметолог Мухина заявила, что Пугачевой могли повредить лимфатические протоки

Газета.Ruиещё 1

Косметолог Марият Мухина назвала возможную проблему с лицом Пугачевой из-за пластики. Как она рассказала в беседе со «Словом и делом», у певицы мог развиться односторонний парез верхней губы.

Косметолог: Пугачевой могли повредить лимфатические протоки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Мухиной, под воздействием филлеров или микроопераций могли быть повреждены лимфатические протоки. «Примадонна нуждается в лимфотропной терапии, которую ей по каким-то причинам не сделали», — сказала Мухина.

Косметолог предположила, что Пугачева пытается максимально сохранить молодость, поскольку позиционирует себя «звездой всех времен и народов», и напомнила, что все операции и процедуры певице проводят инвазивным методом под местной анестезией, поскольку ей противопоказан общий наркоз. С этим могут быть связаны появление отека, птоза и опущение уголка губ.

Ранее Андрей Разин назвал «кощунством и издевательством» критику в адрес Пугачевой.

Звёзды,Марият Мухина,Андрей Разин,
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