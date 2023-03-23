Стало известно, зачем Киркоров носит вызывающую одежду

Скандальные образы Филиппа Киркорова способны удивить и даже шокировать. Но необычном имидже певца есть своя логика. При этом сам исполнитель в некотором роде стал заложником своего имиджа, его образ выходит на первый план, заслоняя музыкальные таланты артиста. Об этом сообщила в телесюжете Пятого канала миджмейкер и эксперт в области психологии стиля Анна Кустова.

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Эксперт отметила, что необычными образами Киркоров усиливает внимание к себе и приводит пример, когда человек годами носит красную одежду, а потом, чтобы стать еще заметнее, переходит на алый цвет.

Учитывая, что образы Киркорова всегда яркие, то с каждым годом ему приходится выделяться все активнее. Недавно, например, певец нарастил себе волосы и провел серию пластических операций на торсе.

Анна Кустова считает, что образ Филиппа Киркорова из той же серии, что Валерия Леонтьева. Это образ шута, весельчака, который всегда привлекает к себе внимание.