Стало известно, зачем Киркоров носит вызывающую одежду

Скандальные образы Филиппа Киркорова способны удивить и даже шокировать. Но необычном имидже певца есть своя логика. При этом сам исполнитель в некотором роде стал заложником своего имиджа, его образ выходит на первый план, заслоняя музыкальные таланты артиста. Об этом сообщила в телесюжете Пятого канала миджмейкер и эксперт в области психологии стиля Анна Кустова.
Эксперт отметила, что необычными образами Киркоров усиливает внимание к себе и приводит пример, когда человек годами носит красную одежду, а потом, чтобы стать еще заметнее, переходит на алый цвет.
Учитывая, что образы Киркорова всегда яркие, то с каждым годом ему приходится выделяться все активнее. Недавно, например, певец нарастил себе волосы и провел серию пластических операций на торсе.
Анна Кустова считает, что образ Филиппа Киркорова из той же серии, что Валерия Леонтьева. Это образ шута, весельчака, который всегда привлекает к себе внимание.
В то же время, эксперт отметила, что ресурсы Киркорова истощаются, а возможностей удивить публику становится все меньше, ведь, кажется, что все необычные приемы артист уже перепробовал.