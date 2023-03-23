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1 час назад

Стало известно, зачем Киркоров носит вызывающую одежду

Российская Газета

Скандальные образы Филиппа Киркорова способны удивить и даже шокировать. Но необычном имидже певца есть своя логика. При этом сам исполнитель в некотором роде стал заложником своего имиджа, его образ выходит на первый план, заслоняя музыкальные таланты артиста. Об этом сообщила в телесюжете Пятого канала миджмейкер и эксперт в области психологии стиля Анна Кустова.

Стало известно, зачем Киркоров носит вызывающую одежду
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эксперт отметила, что необычными образами Киркоров усиливает внимание к себе и приводит пример, когда человек годами носит красную одежду, а потом, чтобы стать еще заметнее, переходит на алый цвет.

Учитывая, что образы Киркорова всегда яркие, то с каждым годом ему приходится выделяться все активнее. Недавно, например, певец нарастил себе волосы и провел серию пластических операций на торсе.

Анна Кустова считает, что образ Филиппа Киркорова из той же серии, что Валерия Леонтьева. Это образ шута, весельчака, который всегда привлекает к себе внимание.

В то же время, эксперт отметила, что ресурсы Киркорова истощаются, а возможностей удивить публику становится все меньше, ведь, кажется, что все необычные приемы артист уже перепробовал.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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