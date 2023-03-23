Васильев раскритиковал Светличную и Успенскую за супермини

Историк моды Александр Васильев раскритиковал актрису Светлану Светличную и певицу Любовь Успенскую за супермини. Своим мнением ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале поделился с изданием «7дней».
Васильев порекомендовал Светличной и Успенской «выбрать юбочку подлиннее». По словам ведущего шоу «Модный приговор» на Первом канале, актрисе и певице не следует демонстрировать свои фигуры, несмотря на то, что обе находятся в хорошей физической форме.
«Некоторые женщины 60+ хотят все время казаться значительно моложе, чем они есть на самом деле. Об этом как раз говорят такие секси-элементы, как супермини у певицы Любови Успенской и у актрисы Светланы Светличной. Они обе дико гордятся своими ногами. Да, у них хорошие фигуры. Но зачем их показывать в таком возрасте? <...> В определенном возрасте стремление раздеться, показать, что ты безумно молодая и привлекательная, выглядит странным. Пора остановиться. Но не все могут», — объяснил он.
Историк моды посоветовал женщинам за 50 не впадать в крайности — «отчаянно молодиться или махнуть на себя рукой» — и носить соответствующую возрасту одежду, например закрывающие колени платья с цветочным принтом или в горох.
Ранее историк моды Васильев раскритиковал Полину Гагарину за прозрачное платье.