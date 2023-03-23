Васильев раскритиковал Светличную и Успенскую за супермини

«Некоторые женщины 60+ хотят все время казаться значительно моложе, чем они есть на самом деле. Об этом как раз говорят такие секси-элементы, как супермини у певицы Любови Успенской и у актрисы Светланы Светличной. Они обе дико гордятся своими ногами. Да, у них хорошие фигуры. Но зачем их показывать в таком возрасте? <...> В определенном возрасте стремление раздеться, показать, что ты безумно молодая и привлекательная, выглядит странным. Пора остановиться. Но не все могут», — объяснил он.