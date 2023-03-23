Звезды, которые дружат с бывшими

После развода они сумели сохранить теплые отношения

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Недавно стало известно, что Деми Мур переехала в дом Брюса Уиллиса и его жены, чтобы быть рядом с актером, который страдает от тяжелого недуга. Такие отношения с бывшим мужем — редкость, но Деми и Брюс — не единственная пара, которая, расставшись, сумела сохранить дружбу, уважение и нежность.

Видео дня

Тимати и Алена Шишкова

Хрупкая блондинка подарила знаменитому рэперу первенца, но рождение дочери не сплотило влюбленных. Однако после расставания Тимур и Алена продолжили общаться, он часто ездили вместе на отдых, часто Тимати и его экс-возлюбленная обсуждают воспитание общей дочери и отзываются друг о друге с огромной теплотой.

Их дуэт запомнился зрителям после фильма «Жестокие игры», а актеры почувствовали, что больше не хотят расставаться. Вскоре Риз и Райан поженились и стали родителями двоих детей, но через семь лет артист принял решение развестись.

Риз занялась карьерой, а Райан проводил много времени с детьми. Супруги общаются и дружат до сих пор, Уизерспун называет Райана «огромной частью своей жизни и лучшим папой».

Миранда Керр и Орландо Блум

После расставания с моделью, которая подарила актеру сына, Орландо встретил Кетти Перри. Сейчас он совершенно счастлив, а бывшая жена стала частью его семьи: Миранда приезжает в гости к экс-супругу, отлично ладит с его супругой, считая ее сестрой.

Блум уверен, что ему очень повезло: сохранив дружбу с Мирандой, он может наслаждаться постоянным общением с сыном.

Кэмерон Диаз и Джастин Тимберлейк

Влюбленные расстались в 2006 году, но остались приятелями. А пять лет спустя они встретились на съемочной площадке фильма «Очень плохая училка». Кэмерон и Джастин прекрасно проводили время вместе, много смеялись и снова сблизились, теперь в качестве друзей. Актриса познакомила бывшего избранника с мужем, теперь иногда Тимберлейк и его жена навещают Кэмерон.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Развод актеров был тяжелым: Дженнифер обвиняла мужа в алкоголизме и признавалась, что боится оставлять с ним детей. Бен находился в депрессии, начал посещать психотерапевта. Потеряв семью, он твердо решил все исправить. Через несколько лет Аффлек снова встретил Дженнифер Лопес, именно она помогла актеру наладить отношения с бывшей женой.