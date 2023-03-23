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40 минут назад

Эмили Ратаковски опубликовала фото в тугом корсете

Газета.Ru

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками личного блога серией откровенных снимков.

Ратаковски опубликовала фото в тугом корсете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях 31-летняя Эмили Ратаковски позирует в тугом корсете, подчеркивающем ее тонкую талию и пышную грудь. Для фотосессии модель уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

«Работа, работа, работа», — подписала серию снимков Ратаковски.

В одном из последних выпусков своего подкаста «High Low with EmRata» Эмили Ратаковски рассказала о причинах своих неудач в личной жизни. По словам модели, во всем виноваты папарацци. «Каждый раз, когда я иду на очередное свидание, все узнают об этом. В том числе и другие парни, с которыми встречаюсь», — возмутилась она.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поделилась новыми фотографиями с сыном.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Эрик Андре,Ким Кардашьян,
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