Ратаковски опубликовала фото в тугом корсете

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками личного блога серией откровенных снимков.
На фотографиях 31-летняя Эмили Ратаковски позирует в тугом корсете, подчеркивающем ее тонкую талию и пышную грудь. Для фотосессии модель уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
«Работа, работа, работа», — подписала серию снимков Ратаковски.
В одном из последних выпусков своего подкаста «High Low with EmRata» Эмили Ратаковски рассказала о причинах своих неудач в личной жизни. По словам модели, во всем виноваты папарацци. «Каждый раз, когда я иду на очередное свидание, все узнают об этом. В том числе и другие парни, с которыми встречаюсь», — возмутилась она.
В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поделилась новыми фотографиями с сыном.