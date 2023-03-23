Ратаковски опубликовала фото в тугом корсете

На фотографиях 31-летняя Эмили Ратаковски позирует в тугом корсете, подчеркивающем ее тонкую талию и пышную грудь. Для фотосессии модель уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

В одном из последних выпусков своего подкаста «High Low with EmRata» Эмили Ратаковски рассказала о причинах своих неудач в личной жизни. По словам модели, во всем виноваты папарацци. «Каждый раз, когда я иду на очередное свидание, все узнают об этом. В том числе и другие парни, с которыми встречаюсь», — возмутилась она.