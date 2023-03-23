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1 час назад

Бывшая солистка «Серебра» показала фигуру после резкого похудения

Lenta.ru

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру после резкого похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-солистка «Серебра» показала фигуру после резкого похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летняя поп-исполнительница поделилась видео в сторис, где она запечатлела себя в зеркале с тканевой маской на лице. На размещенных кадрах видно, что она одета в черные шорты и ярко-зеленый топ. «Так, я похудела. Честно говоря, не знаю как. Последний раз, когда я взвешивалась, то была 54», — посетовала певица.

После этого она записала ролик, в котором продемонстрировала свой нынешний вес. «Ура, 51,4!» — воскликнула она.

В октябре 2022 года Ольга Серябкина вышла в свет в прозрачном наряде после родов. Тогда поп-исполнительница посетила премию Fashion People Awards-2022, на которой завоевала титул «Fashion певица года». Для мероприятия знаменитость выбрала белый костюм, состоящий из топа с круглыми вырезами и расклешенных брюк. При этом наряд был украшен кружевом.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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