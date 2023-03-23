Кайю Гербер засняли в бикини с номинантом на "Оскар"

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер и ее бойфренд, актер Остин Батлер, наслаждаются отдыхом в Мексике. Фотографии пары публикует Daily Mail.
21-летняя Кайя Гербер и 31-летний Остин Батлер попали в объективы папарацци во время отдыха в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. На опубликованных снимках Кайя в солнцезащитных очках и бикини принимала солнечные ванны, лежа на шезлонге с книгой в руках. Вместе с ней у бассейна загорал и Остин.
Ранее в этом месяце Остин Батлер посетил церемонию вручения наград премии Американской киноакадемии. Актер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис»), но уступил Брендану Фрейзеру.
Кайя Гербер сопровождала Остина Батлера на афтепати «Оскара» — вечеринке Vanity Fair. Модель появилась в мерцающем платье Celine с разрезом от бедра, а актер — в «плечистом» жакете, блузе и брюках Saint Laurent.