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1 час назад

Кайю Гербер засняли в бикини у бассейна с номинантом на "Оскар" Остином Батлером

Газета.Ru

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер и ее бойфренд, актер Остин Батлер, наслаждаются отдыхом в Мексике. Фотографии пары публикует Daily Mail.

Кайю Гербер засняли в бикини с номинантом на "Оскар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летняя Кайя Гербер и 31-летний Остин Батлер попали в объективы папарацци во время отдыха в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. На опубликованных снимках Кайя в солнцезащитных очках и бикини принимала солнечные ванны, лежа на шезлонге с книгой в руках. Вместе с ней у бассейна загорал и Остин.

Ранее в этом месяце Остин Батлер посетил церемонию вручения наград премии Американской киноакадемии. Актер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис»), но уступил Брендану Фрейзеру.

Кайя Гербер сопровождала Остина Батлера на афтепати «Оскара» — вечеринке Vanity Fair. Модель появилась в мерцающем платье Celine с разрезом от бедра, а актер — в «плечистом» жакете, блузе и брюках Saint Laurent.

Звёзды,Кайя Гербер,Брендан Фрейзер,Синди Кроуфорд,Элвис Пресли,
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