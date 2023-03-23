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1 час назад

Ксения Бородина высмеяла обвинение в неумении носить каблуки

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина ответила в социальных сетях на критику в неумении носить каблуки.

Бородина высмеяла обвинение в неумении носить каблуки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользовательница соцсетей спросила Бородину, почему она публикует видео на каблуках, если не умеет в них ходить. Девушка отметила, что звезда поджимает колени во время ходьбы. Сама же ведущая не считает, что у нее есть проблемы с ношением туфлей. Звезда высмеяла критикующую, а также опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою походку на шпильках.

«А я считаю, что я (офигительно) хожу на каблуках, и ваше и другое мнение мне неинтересно», — заявила Бородина.

Ранее Бородина поделилась впечатлениями от поездки во Францию. Ведущая рассказала, что не видела негативного отношения иностранцев к русским во время путешествия. Она уточнила, что не стеснялась своего происхождения и «с гордостью» всем о нем говорила. По ее словам, многие жители зарубежных стран не посвящают свою жизнь разжиганию ненависти.

Ведущая вспомнила, как один из таксистов расспрашивал ее о президенте России Владимире Путине, отметив, что тот ему очень нравится.

Звёзды,Ксения Бородина,Владимир Путин,
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