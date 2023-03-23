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39 минут назад

Экс-супруг Бородиной рассказал о «случайном» предложении руки и сердца

WomanHit.ru

В ближайшее время Курбан Омаров не планирует жениться.

Экс-супруг Бородиной рассказал о «случайном» предложении руки и сердца
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, в Международный женский день порадовал свою возлюбленную Валерию. Он подарил ей огромные букеты роз и даже встал на одно колено.

После этого в Сети стали писать, что Омаров сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Однако сейчас стало известно, что общественность все неправильно истолковала.

По словам бизнесмена, он встал на одно колено, чтобы что-то поднять с земли, и тот момент его сфотографировали.

В ближайшее время Курбан не планирует жениться, но при этом все же собирается делать предложение Валерии.

«Это будет как-то так, что вы об этом точно узнаете», — заявил экс-супруг Бородиной на кинопремьере.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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